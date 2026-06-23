В Самаре после убийства Тарховых Екатерина выдумала инсульт у бабушки

Свидетель рассказал, что Екатерина приезжала за деньгами Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре 23 июня продолжается суд по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В преступлении подозревают их единственную внучку Екатерину. Свидетели рассказывают о том, что может пролить свет на это преступление.

Первым в этот день выступил свидетель Кузнецов, который с Тарховым проработал 30 лет. Он в последний раз видел бывшего начальника живым летом 2024 года. Перед новым 2025 годом позвонил Виктору Тархову, чтобы поздравить, но один телефон был выключен, а со второго пришло смс: «Я занят, перезвоню».

Но звонка так и не последовало. Через несколько о дней Кузнецову позвонил Сергей Ноздрачев, который давал показания в первый день судебного процесса, и рассказал, что к нему приезжала Екатерина Тархова. Женщина заявила, что у бабушки Натальи случился инсульт, и дедушка Виктор отвез ее в Москву. Екатерина приезжала, чтобы взять деньги, по ее словам, на скорую помощь ушло 300 тысяч рублей.

Так как Виктор Тархов так и не отвечал на звонки, Кузнецов 9 января 2025 года решил пойти в полицию.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда, что происходит прямо сейчас, можно узнать по ссылке.

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