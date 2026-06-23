Внучка убитого экс-мэра Самары вновь предстанет перед судом. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре продолжается суд над Екатериной Тарховой, которую обвиняют в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Спустя месяц после последнего заседания внучка погибших вновь окажется на скамье подсудимых. Расследование, прогремевшее на всю страну, началось еще в январе 2025 года. Тогда в полицию обратился знакомый Виктора Тархова, которого взволновали сообщения от экс-мэра, подписанные не так, как раньше. Следствие вывело оперативников на шокирующую правду: Виктор и Наталья Тарховы убиты, и рукукэтому приложила их единственная внучка Катя. После расправы над бабушкой и дедушкой она вместе с подельниками расчленила их тела, пропустила через мясорубку и разбросала останки по мусоркам.

В мае 2026 года Екатерина Тархова предстала перед судом. Третий суд над внучкой экс-мэра Самары проходит 23 июня 2026 года. Будут допрошены новые свидетели, раскрыты новые подробности громкого убийства Виктора и Натальи Тарховых.

Прямая трансляция суда над Екатериной Тарховой в Самаре 23 июня 2026 года

Первые два судебных заседания над Екатериной прошли 21 и 22 мая. Тогда выяснилось, что над убийством четы Тарховых работала целая ОПГ, которую организовала Светлана Метревели. С ней Екатерина Тархова познакомилась в Грузии. Ей же пожаловалась на проблемы с деньгами и поделилась обидой на деда с бабушкой - те больше не хотели ее содержать. Так, вероятно, родился план по обогащению за счет Тарховых.

Катя и племянник Светланы Метревели Дмитрий подсыпали в капсулы Тарховых, которые те принимали для здоровья, опасное вещество. Внучка тщательно следила, чтобы бабушка и дедушка принимали яд. В один из дней Катя впустила Дмитрия Метревели в квартиру Тарховых. Он несколько дней тайком ночевал на балконе. В один из дней Наталья Тархова вернулась с занятий, которые посещал ее правнук. По версии следствия, Дмитрий напал на женщину сзади и связал. Виктор, как считают правоохранители, помочь супруге был не в состоянии: под действием яда он уже не мог передвигаться.

Следователи считают, что именно ядовитые капсулы убили Тарховых. Затем подельники начали избавляться от тел. Дмитрий расчленил экс-мэра Самары и его жену, а Катя увезла останки домой, пропустила через мясорубку с гречкой, расфасовала по пакетам и раскидала по мусоркам.

На суде присутствовала дочь погибших Людмила Тархова, которая сейчас отбывает срок за вымогательство. Она призналась, что не может находиться рядом с дочерью и не могла сдержать слез.

Сегодня на суде будут даны ответы на другие вопросы, которые так и остались загадкой. Суд на Екатериной Тарховой начнется в 10:30 23 июня 2026 года, «КП-Самара» ведет прямую трансляцию.

11.01 В суд привезли Таисию Киселеву, которую обвиняют в продаже машины Натальи Тарховой.

Киселева выглядит уставшей. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

11.08 Екатерину Тархову привезли в суд. На ней черный костюм, темные цвета в одежде она часто выбирает для судебных заседаний.

11.14 В суд этапировали мать Екатерины, Людмилу Тархову.

11.21 Людмилу и Екатерину Тарховых вывели обратно. Адвокаты говорят, что объявлен перерыв. Судебному заседанию помешала ракетная опасность, которая была объявлена в Самарской области несколькими минутами ранее.

11.49 Из здания суда вывели всех присутствующих. Елена Братчикова, подруга Людмилы Тарховой, осталась на улице.

Елена Братчикова (на фото - крайняя справа) сегодня тоже выступит в суде. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

12.40 Заседание возобновили. Первым выступает свидетель Александр Кузнецов. Это друг Виктора Тархова. Именно он первым забил тревогу после исчезновения экс-мэра и его жены. С Тарховыми знаком еще с 1983 года, были в хороших отношениях. Екатерину Тархову знал с малых лет.

Александр Кузнецов обратился в полицию, когда заметил странности в сообщениях, которые приходили с телефона Виктора Тархова. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Александр Кузнецов в последний раз видел Виктора Тархова летом 2024 года. 23 ноября они общались по телефону, это был последний разговор. Обычно они созванивались накануне Нового года, чтобы поздравить друг друга. Конец 2024 года не стал исключением. Кузнецов позвонил Тархову в 23:30, но телефон оказался выключен. 1 января он предпринял вторую попытку. Все оказалось тщетно. Тогда Кузнецов попытался дозвониться на второй телефон Виктора Тархова. Трубку не взяли, но пришла смс: "Я занят, перезвоню". Однако ответного звонка Александр так и не дождался.

2 января 2025 года он приехал в Самару и решил лично навестить Тарховых. Дозвониться вновь не удалось, с телефона опять пришла смс с тем же содержанием, что и перед Новым годом. Попытка дозвониться до Натальи также не увенчалась успехом. От нее пришло сообщение: "У нас гости, уедут, перезвоню".

"Никогда не было такого, чтобы Виктор не перезванивал. 4 или 5 января мне звонят и спрашивают: что случилось с Натальей? Потом звонит Ноздрачев и говорит: к нам приехала Катя и сказала, что у Натальи инсульт и дедушка отвез ее в Москву. Катя приезжала взять деньги. Как сказал Сергей Николаевич, поездка на скорой помощи обошлась в 300 тысяч рублей", - пояснил Александр Кузнецов.

Насторожившись, Александр вновь попытался позвонить Виктору. От него пришел ответ: "Я по семейным обстоятельствам в Москве, приеду 19 января, созвонимся. Все вопросы к Кате".

Кузнецов набрал Катю, которая сообщила, что у бабушки инсульт, она плохо себя чувствует. Ощущение, что вся эта ситуация странная, не отпускала Александра. 9 января он обратился в полицию и вместе с оперативниками наведался в квартиру Тарховых.

"Катя открыла дверь, мы прошли в квартиру. Встретила дружелюбно. Она сказала, что дедушка поехал к Сечину. В квартиру я не проходил, стоял у двери. Видел, что лежат мешки с раствором, из которого плитку кладут. Был какой-то стук в спальне, будто молоточком стучат. В квартире никого больше не видел, кроме Кати. На следующий день я написал заявление в полицию".

Также в январе Катя сама позвонила Кузнецову и предложила встретиться. Она передала ему бутылку виски - якобы презент от дедушки из Москвы.

По словам Александра, экс-мэр Самары никогда не рассказывал подробностей о своей семье.

"Было, что летом 2024 года говорил: Катя нигде не работает, институт бросила, только деньги ей давай. Мужик был твердый по характеру, и никогда не делился мыслями по семье".

13.23 Катя уточняет у Александра Кузнецова: "Когда вы приходили к нам (9 января - прим. ред.), вы помните, что я говорила, что у нас идут ремонтные работы?". Еще один вопрос от Кати касался рассказов Виктора Тархова о семье: "Вы говорите, что дедушка рассказывал, что мне нужны только деньги. Но до этого вы говорили, что дед ничего не рассказывал о семье". Судья сняла этот вопрос, сославшись на собственные суждения подсудимой и ее оценку показаний свидетеля.

13.28 Из показаний Александра Кузнецова:

"Летом 2024 года Виктор позвонил мне и попросил приехать. При встрече он рассказал: ему звонила Катя из Москвы и сказала, что читала в интернете об указе президента о помиловании 60 человек. В этом списке якобы есть фамилия Тарховой. Но указ не выполняется. И кто-то требует у Кати 20 млн. рублей, чтобы Людмилу отпустили на свободу. Тархов попросил меня проверить информацию. Я спросил у друзей и мне сказали, что тот человек, который требует деньги, просто разводит Виктора".

13.42 Объявлен 40-минутный перерыв.

14.32 Екатерину и Людмилу Тарховых, а также Таисию Киселеву привели в зал суда.

14.39 В суде выступает второй свидетель. Это таксист, с которым Катя часто ездила зимой 2024-2025 годов. Во время одной из поездок он дал ей свой личный телефон. 7 января Катя позвонила таксисту и попросила приехать к ней домой на улицу Садовую. Из дома Катя вышла с бочками:

"Сказала, что нужно в какой-то ресторан отвезти бочки, там проводилось крем-шоу. Мы с пустыми бочками приехали куда-то, там встретил человек, заправил их и мы уехали. Бочки были металлические, объемом 20-30 литров. Катя сама спустила вниз пустые бочки".

Спустя пару дней Тархова снова позвонила таксисту. Они забрали сына Кати из детсада, а когда приехали к дому, внучка экс-мэра вынесла из квартиры мусорные пакеты. Она попросила таксиста выбросить их, якобы они очень тяжелые.

"Было несколько пакетов, Катя сказала, что там строительный мусор. Она попросила выкинуть их по дороге. Я кинул пакеты в багажник, выбросили на улице Садовой. Она испугалась, что люди будут ковыряться в ее пакете во дворе дома".

Не исключено, что в пакетах находились останки экс-мэра Самары и его супруги. Ведь известно, что убийцы смешали части тел с гречкой и расфасовали по пакетам.

Таксист также рассказал, что в декабре 2024 года по заказу Кати ездил нерусский мужчина:

"Мужчина повыше меня, не бритый. Мы поехали на Садовую, 168. Он как-то неадекватно себя вел, были фразы: "что стоим, что не идем, надо идти". Я не понимал, куда идти надо. Мы подъехали к магазину, а он меня спрашивает: "Куда идти?". И я показал пальцем, откуда обычно выходит Екатерина".

Суд над внучкой экс-мэра Самары Екатериной Тарховой 23 июня 2026: кто на скамье подсудимых

Вместе с Катей на скамье подсудимых находится 79-летняя мать Светланы Метревели Таисия Киселева. Следователи предполагают, что при ее содействии удалось продать машину Натальи Тарховой. Другие фигуранты дела, Светлана и Дмитрий Метревели, сейчас находятся в международном розыске.

Суд на внучкой экс-мэра Самары Екатериной Тарховой: новые подробности

Ранее Людмила Тархова сделала сенсационное заявление. По ее мнению, руку к убийству родителей могли приложить экс-супруг Кати Влад Пасик и его мать Лариса. Обвинила Людмила и свою подругу Елену Братчикову – ту самую, что полтора года воспитывала сына Кати после ее ареста. Недавно мальчик воссоединился с отцом. Влад Пасик забрал его в Израиль к своей семье.