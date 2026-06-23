Таксист раскрыл детали о недолгом гипсе Тарховой и встрече с ее бабушкой в Самаре

Екатерина ответила таксисту, что бочки нужны для мероприятия. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 23 июня, на суде в Самаре по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых выступили два таксиста. Они оба рассказали, что перевозили большие бочки. «КП-Самара» раньше уже объясняла, что именно в них внучка экс-мэра могла потом складывать останки бабушки и дедушки. Также один из свидетелей вспомнил о загадочном гипсе Екатерины.

«В один из заказов она спустилась со сломанной ногой, ее провожала бабушка до машины. Наталья думала, что я кавалер ее, но я таксист просто. За 5-10 дней до Нового года Катя была в гипсе на ноге до колена, а в первых числах января уже без него. Я еще удивился, каким быстрым шагом она дошла до такси», – рассказал второй водитель.

Этот таксист также отвозил две синие бочки по 30 л на адрес, где жили дедушка и бабушка Екатерины. Мужчина боялся, что они разольются, и много раз спрашивал, что в них и для чего. Тархова ему ответила, что они нужны для мероприятия, где будет заморозка продуктов.

Напомним, СК опубликовал в феврале 2025 года видео, на котором видно, как Екатерина Тархова выносит большие бочки из подъезда. Следствие полагает, что в них могли быть тела убитых и якобы они там лежали около месяца.

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