Тайна гипса внучки-убийцы: зачем Екатерина Тархова «ломала» ногу перед убийством деда

В суде по делу об убийстве Тарховых опрашивают свидетелей Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре продолжается судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены. 22 мая 2026 года в Самарском областном суде допрашивают свидетелей. Своим рассказом поделился хозяин квартиры, которую снимала Екатерина Тархова в доме неподалеку от того, где жили Виктор Тархов и Наталья Тарховы.

Он рассказал, что женщина с сыном жила здесь с сентября. В декабре он приходил снимать показания счетчика, и обратил внимание, что в квартире грязно, везде валяются игрушки.

В январе попасть в квартиру, чтобы снять показания счетчика, владелец не смог. Как уже сейчас известно, именно в январе Екатерина и ее подельник Дмитрий уже начали выполнять план по разводу пожилой пары на деньги. Виктору Тархову уже подсыпали лекарство в таблетки. Екатерина закупала бочки - и видимо они хранились в квартире. И пускать хозяина жилья к себе не собиралась.

Екатерина отговорилась больной ногой и даже отправила мужчине фото ноги в гипсе. Видимо, к этому спектаклю она готовилась, так как о загипсованной ноге нам рассказывала уже соседка. В конце декабря женщина видела Катю Тархову в гипсе и на костылях, ее под локоть вел мужчина. А уже в начале января Тархова едва не врезалась в соседку в подъезде: она буквально бежала на своих двоих. Соседка удивилась, как быстро Тархова встала на ноги, и уже тогда заподозрила неладное. А примерно через месяц из СМИ узнала о том, что Катю подозревают в двойном убийстве.

Для чего Екатерина притворялась больной, связано ли это с убийством Виктора и Натальи Тарховых, установит суд.

По ходу опроса свидетелей проясняются и другие детали жуткого убийства. По версии следствия, Екатерина Тархова при помощи сообщников отравила дедушку и бабушку. Потом их тела расчленили, останки прокрутили через мясорубку и смешали с гречкой. Именно гречку нашел в ванной Тарховой сантехник, который пришел устранять засор. Екатерина тогда сказала ему, что чистила вазу гречневой крупой и уронила ее в ванну.

