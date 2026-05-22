По словам свидетеля, Тархова была готова заплатить двойную цену за срочность.

В пятницу, 22 мая, на суде в Самаре по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи еще одним свидетелем выступил продавец тех самых бочек, в которых, по версии следствия, лежали тела убитых. Перед совершением жестокого преступления внучка Тарховых Екатерина делала ряд странных покупок, в том числе приобретала бензопилу, бутылки с неизвестной жидкостью и т.д. Теперь раскрыты подробности покупки бочек. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«Я работаю на строительной базе, размещал объявление о продаже пластиковых бочек в декабре 2024 года. Екатерина позвонила в праздники (4-5 января 2025 года) примерно в 20:00 и сказала, что хочет купить бочки. Они нужны были ей срочно. Я очень удивился, потому что бочки – это сезонный товар и зимой обычно их никто не покупает. Я даже забыл, что утром кто-то приехать должен за бочками», – рассказал продавец Павел Разгуляев.

Видео: Анастасия Семдянова Свидетель раскрыл подробности о бочках, в которых лежали тела Тарховых в Самаре

По словам свидетеля, Тархова была готова купить бочки по двойной цене, если их продадут вечером, но база была закрыта и продажа произошла утром. Разгуляем вспоминает, как спросил ее: «Что за срочность?». На что получил ответ: «Муж сказал, чтобы я срочно купила бочки. Чтобы он приехал и бочки были на месте».

В итоге бочки внучка экс-мэра забрала в 8 утра. Приехала за ними на машине, купила две штуки, каждая объемом 170 литров и стоимостью 1000 рублей. Напомним, СК опубликовал в феврале 2025 года видео, на котором видно, как Екатерина Тархова выносит большие бочки из подъезда. Следствие полагает, что в них могли быть тела убитых и якобы они там лежали около месяца.

21 мая в Самаре прошло первое заседание суда. На нем были раскрыты шокирующие подробности убийства – Тарховы умирали в мучениях. Екатерине Тарховой предъявили восемь обвинений. Сама она полностью призналась в убийстве, но отрицает надругательство над телами.

