«Искала подарок и сильно нервничала»: продавец магазина раскрыл, как Екатерина Тархова покупала в Самаре пилу для расчленения родных

Мужчина отметил, что Екатерина была нервная. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Продавец строительного магазина раскрыл подробности того, как именно внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова покупала пилу для убийства дедушки и бабушки. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«В начале январе 2025 года женщина пришла в магазин утром. Ее интересовали инструменты, которые должны были быть подарком для молодого человека. Я начал объяснять, какие именно могут понадобиться в хозяйстве мужчине, но ее интересовали сабельные пилы. Меня это зацепило. Было подозрительно, что 5 января кто-то пришел за пилой, которая обычно используется для садовых работ», – рассказал свидетель.

Мужчина отметил, что Екатерина была нервная, взвинченная и находилась в состоянии невроза. По его словам, было заметно, что она волнуется и испытывает сильный стресс.

«Я правда думал, что пила будет подарком. Подготовил ее, протер от следов. Мне хотелось, чтобы она понравилась. Я в шоке от ситуации», – признается продавец.

Новое шокирующее видео, на котором Тархова покупает пилу, было опубликовано в мае 2026 года. Судя по всему, она готовилась к убийству и расчленению бабушки и дедушки.

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