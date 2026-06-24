Сильные ливни побили еще три рекорда в Самарской области 23 июня

В Клявлино максимальное количество осадков достигло 28,7 мм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня 2026 года, в Самарской области зафиксировали рекордное количество осадков. Суточный максимум был перекрыт на трех метеостанциях. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Так, в Клявлино максимальное количество осадков достигло 28,7 мм, предыдущее значение – 23,8 мм в 2013 году. В Авангарде рекорд составил 21,8 мм, а был 20 мм в 2024 году.

В Кинель-Черкассах выпало 21,6 мм осадков, прошлый максимум зафиксирован в 2024 году (20,1 мм). Днем раньше рекорды обновились в Серноводске, Клявлино, Челно-Вершинах и Кинель-Черкассах.

Напомним, весь июнь в Самарской области идут дожди с грозами. Новая неделя снова началась с ливней. Они размыли участок федеральной трассы М-5 «Урал», затопили несколько территорий и привели к отключению света.

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