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НовостиОбщество25 июня 2026 5:19

Вода в Волге у берегов Самары стала теплее 25 июня несмотря на дожди

Температура воды в Волге в Самаре снова приблизилась к отметке +21 градус
Александра ТАЙБАТРОВА
У берегов Самары вода в Волге за сутки стала теплее

У берегов Самары вода в Волге за сутки стала теплее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года в Самарской области продолжает ставить рекорды по дождям, а температура держится ниже средних значений. О наступлении настоящей летней жары пока приходится только мечтать. Вместе с тем, мы не теряем надежду на то, что скоро можно будет купаться в природных водоемах. Рассказываем про температуру воды в Волге в Самаре, Тольятти и Сызрани по состоянию на 25 июня 2026 года.

У берегов Самары вода в Волге за сутки стала заметно теплее. Если накануне ее температура опустилась ниже +20 градусов, то сегодня она повысилась и приблизилась к отметке +21 градус.

Чуть теплее +21 градуса Волга сейчас в Сызрани. А вот в Тольятти вода прохладнее – немного выше +20 градусов.

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