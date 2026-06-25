У берегов Самары вода в Волге за сутки стала теплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года в Самарской области продолжает ставить рекорды по дождям, а температура держится ниже средних значений. О наступлении настоящей летней жары пока приходится только мечтать. Вместе с тем, мы не теряем надежду на то, что скоро можно будет купаться в природных водоемах. Рассказываем про температуру воды в Волге в Самаре, Тольятти и Сызрани по состоянию на 25 июня 2026 года.

У берегов Самары вода в Волге за сутки стала заметно теплее. Если накануне ее температура опустилась ниже +20 градусов, то сегодня она повысилась и приблизилась к отметке +21 градус.

Чуть теплее +21 градуса Волга сейчас в Сызрани. А вот в Тольятти вода прохладнее – немного выше +20 градусов.

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