Беспилотную опасность в Самарской области отменили 25 июня спустя четыре часа

ЧП на территории региона за это время не произошло Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области утром 25 июня объявили отбой беспилотной опасности. Напомним, что ее объявили около 05.30 по местному времени. Опасность отменили примерно в 09.20, таким образом, она действовала около четырех часов.

Об отбое в своем канале в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС. Никаких ЧП на территории региона за это время не произошло.

Помимо беспилотной опасности, в Самарской области вводили режим «ковер», который уже отменили. В самарском аэропорту Курумоч вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, они пока продолжают действовать.

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