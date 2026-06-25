«Катя сама попросила забрать ребенка»: на суде в Самаре Братчикова рассказала об аресте внучки Тарховых и опеке над ее сыном

Женщина попросила у Екатерины доверенность, чтобы забрать ребенка. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня, на суде в Самаре крестная сына Тарховой Елена Братчикова рассказала, как добивалась опеки над мальчиком и забирала его из детского дома после ареста Екатерины. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«3 февраля 2025 года Катя позвонила мне в 22:30. Сказала, что ее задержали, она находится в следственном комитете и подозревается в убийстве бабушки с дедушкой. Попросила: «Заберите Маора, пожалуйста». На следующий день я узнала, что его отдали в детдом», – вспоминает Братчикова.

Женщина попросила у Екатерины доверенность, чтобы забрать ребенка, и поехала оформлять временную опеку. Она оформила СНИЛС, медицинский полис и прошла школу опекунов в ускоренном режиме. По словам крестной ребенка, 11 февраля было выдано постановление об опеке, в этот день она забрала его из детдома.

«2026 год ребенок проживал у меня. Почему Катя позвонила именно мне? Он мой крестник. Ему лучше находиться в семье, чем в детдоме. Я получила разрешение от Кати – она сама попросила забрать», – рассказала Елена Братчикова.

Напомним, Людмила Тархова на суде просила проверить законность опеки над ее внуком. Недавно стало известно, что родной отец забрал мальчика в Израиль.

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