Людмила Тархова в суде Самары попросила проверить законность опеки над ее внуком

Людмила Тархова сделала несколько заявлений на заседании Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде 22 мая началось второе заседание по громкому делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Потерпевшей является их единственная дочь Людмила, которую на заседание этапировали из колонии, где она отбывает наказание за вымогательство. В начале заседания Людмила сделала несколько громких заявлений, передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда. Она просила сделать заседание закрытым, но получила отказ.

«Прошу проверить законность опекунства над моим внуком. Прошу серьезно отнестись к моим опасениям», – сказала Людмила Тархова.

Ее просьба была направлена в сторону подруги семьи Братчиковой, на которую была доверенность на опекунство над внуком Людмилы. О планах забрать ребенка себе заявлял его биологический отец-иностранец, но, судя по всему, мальчик до сих пор живет у подруги семьи. Людмила Тархова заявила, что Братчикова просила и брала вещи у ее дочери, буквально влезла в душу и знала все подробности ее личной жизни.

Дочь Людмилы Тарховой Екатерина сейчас находится в СИЗО по обвинению в убийстве бабушки и дедушки. Накануне она призналась в этом страшном преступлении. Все подробности второго дня судебных разбирательстве – в прямой трансляции «КП-Самара» по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал