«Екатерина трясла Наталью «как грушу»: новый свидетель рассказал о ссорах из-за денег в семье экс-мэра Самары Тархова

Свидетель рассказала, что Наталья Тархова переживала за здоровье мужа Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В семье бывшего мэра Самары Виктора Тархова часто возникали споры из-за денег. Об этом в суде 25 июня рассказала новый свидетель по делу об убийстве четы Тарховых – женщина, которая работала в аптеке возле их дома. По ее словам, Наталья Тархова жаловалась ей, что внучка трясла ее «как грушу». Пожилая женщина даже говорила, что не хочет возвращаться домой. Ранее о драках в семье рассказывал и водитель Тарховых.

Свидетель рассказала, что Наталья Тархова переживала за здоровье мужа, потому что у него стояло пять стентов. У женщины тоже были серьезные проблемы со здоровьем, Тарховы постоянно принимали лекарства, но побочки от них вряд ли могли бы привести к смерти.

Конфликты в семье Тарховых возникали из-за денег. Наталья Тархова жаловалась в аптеке, что внучка постоянно просила деньги, например, она хотела открыть магазин.

Свидетель пролила свет на загадочную историю с гипсом, в котором Екатерина Тархова проходила несколько дней – а потом легко бежала на своих двоих. По словам сотрудницы аптеки, после «перелома» Екатерина переехала к бабушке и дедушке, а вскоре после этого Тарховы перестали выходить на связь. Ранее детали о недолгом гипсе Тарховых раскрыл свидетель-таксист.

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