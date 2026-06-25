«Вы знаете, кому отдаете моего внука?»: Людмила Тархова в Самаре прокомментировала передачу опеки над ребенком отцу из Израиля

Мужчина уже увез мальчика в Израиль. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 25 июня, на суде в Самаре Людмила Тархова заявила, что недовольна решением суда о передачи опеки над ее внуком родному отцу из Израиля. Мужчина уже увез мальчика туда. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«Когда я писала судье возражение на гражданское дело по ребенку, то спросила: «Вы готовы взять ответственность за жизнь и судьбу моего внука? Вы знаете, кому вы отдаете его?». Никто на это не реагировал, а теперь я не знаю, что мне делать», – поделилась Людмила.

В этот же день крестная ребенка рассказала, как добивалась опеки над мальчиком и забирала его из детского дома после ареста Екатерины. В ходе заседания женщина не смогла сдержать слез, когда стала говорить о том, что крестника забрали. По ее словам, она успела привыкнуть к ребенку.

Споры о том, кто же заберет сына Тарховой, начались сразу же после ареста его матери. Отец мальчика - Влад Пасик даже не был вписан в его свидетельство о рождении. Летом 2025 года он подал иск в суд, чтобы установить отцовство.

Крестная сына Екатерины изначально была против того, чтобы мальчик жил с отцом. она недоумевала, как мужчина, видевший сына только шесть лет назад, хочет забрать его. Сама же внучка Тарховых раньше заявляла, что такой расклад для ее сына будет самым лучшим.

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