В самарском аэропорту Курумоч восемь рейсов отменили и задержали 26 июня

Задерживаются самолеты Самара – Тюмень и Нижний Новгород - Самара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

26 июня в самарском аэропорту Курумоч задержали и отменили сразу восемь рейсов. Напомним, что ночью в регионе объявляли беспилотную опасность, но ее уже отменили. Аэропорт Самары в это врем не закрывали, но задержки в расписании все равно есть.

26 июня отменили два самолета из Самары в Москву, которые должны были вылететь в 10.00 и 13.55. Также отменены рейсы в Самару из столицы, которые должны были приземлиться в Курумоче в 09.15 и 12.55. По данным Росавивации, аэропорты Москвы принимают и отправляют самолеты, но по согласованию, так как в столичном воздушном пространстве введены ограничения.

Также 26 июня был отменен самолет из Самары в египетский Шарм Эль Шейх и обратный рейс. Задерживаются самолеты Самара – Тюмень и Нижний Новгород - Самара.

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