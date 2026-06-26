В Самаре экс-министру транспорта Ивану Пивкину смягчили приговор

Приговор сократили до трех лет лишения свободы Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

26 июня Шестой кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел приговор бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину. Напомним. что чиновника задержали в июне 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий при ремонте дороги Самара - Новокуйбышевск, а вскоре отправили под арест.

В августе 2025 года Октябрьский районный суд признал Пивкина виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, приговорил его к штрафу и отпустил из-под стражи. Но на свободе бывший министр пробыл недолго: Самарский областной суд после рассмотрения апелляцию изменил уголовную статью на превышение должностных полномочий, а штраф – на пять лет колонии общего режима.

Практически сразу же стало известно, что адвокаты Пивкина будут обжаловать решение в кассационном суде. И эти усилия были не напрасными. 26 июня Шестой кассационный суд смягчил приговор бывшему министру транспорта Самарской области до трех лет тюремного заключения, пишет «Ъ-Волга».

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