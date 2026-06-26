Убийству экс-мэра Самары Тархова предшествовали требования миллиона евро

Свидетели на суде озвучили. что Екатерина Тархова манипулировала ребенком Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Перед убийством бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи их внучка Екатерина требовала вернуть миллион евро. История с этим «долгом» тянется еще со времен, когда Екатерина Тархова жила в Израиле с мужем. О подробностях рассказали на судебном заседании по громкому делу 25 июня.

Свидетель Елена Братчикова рассказала, что отношения в семье испортились именно после возвращения Екатерины с сыном из Израиля. Она требовала от матери Людмилы вернуть миллион евро, который та якобы занимала у бывшего зятя. Людмила Тархова отрицала, что брала деньги. Позже Екатерина Тархова стала требовать «долг» с бабушки Натальи.

Также свидетели на суде озвучили. что Екатерина Тархова манипулировала внуком и покупала билеты на самолет подельникам, которые, предположительно, помогли ей расправиться над дедушкой и бабушкой.

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