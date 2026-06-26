Конкурс на маршрут № 46 в Самаре признали несостоявшимся

История проблемы тянется с февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре признали несостоявшимся конкурс на право перевозок по маршруту № 46 «Автостанция «Аврора» - площадь Революции». На момент окончания приема заявок не поступило ни одной. Вскрытие конвертов провели 25 июня 2026 года. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Извещение о конкурсе разместили на сайте администрации Самары 4 июня 2026 года. Заявки принимали до 10:00 25 июня», — говорится в сообщении мэрии.

История проблемы тянется с февраля 2026 года — тогда работу маршрута пришлось остановить из за аннулирования свидетельства у прежнего перевозчика. Сразу после этого власти запустили процедуру поиска новой компании. Первый конкурс не дал результата. В марте объявили повторный отбор — и снова без успеха. Нынешний, уже четвертый по счету конкурс, также признали несостоявшимся: к моменту вскрытия конвертов 25 июня желающих взять маршрут на себя так и не нашлось.

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