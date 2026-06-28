В Самарской области наблюдается низкая активность пыльцы 28 июня

Скоро начнет цвести полынь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 28 июня зафиксировали низкую активность пыльцы. Однако липа, сорняки и злаки продолжают вызывать реакцию у аллергиков, а скоро начнет цвести еще и полынь. Об этом сообщили в «Яндекс.Погода».

«Симптомы аллергии в регионе отмечают 18 963 человека», — сообщает сервис.

Несмотря на низкую активность, людям с аллергией рекомендуют иметь при себе антигистаминные препараты и меньше времени проводить на улице.

В Самарской области в конце марта и начале апреля 2026 года ожидалась активное распространения пыльцы ольхи и орешника, а в мае отмечалась высокая активность пыльцы березы. Хотя жаркая весна сменилась прохладой и дождями самарских аллергиков ожидал майский тополиный пух.

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