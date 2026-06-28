В Сызрани водитель ЗАЗ Chance сбил 16-летнего подростка

Подростку оказали разовую медицинскую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани 58-летний водитель за рулем ЗАЗ Chance сбил 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги. Авария произошла в районе дома №71 по улице Хвалынская в 12:10 27 июня. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«После наезда пострадавшему подростку оказали разовую медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливаются все обстоятельства ДТП. Водителей призывают быть внимательными на дорогах.

Напомним, 28 июня в Самарской области столкнулись легковой автомобиль Omoda с пустым грузовиком SITRAK. А также водитель иномарки протаранил стоявшую на светофоре Lada Granta.

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