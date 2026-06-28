В Тольятти водитель Lada Vesta врезался в опору освещения

Мужчину доставили в больницу Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти 23-летний водитель Lada Vesta врезался в световую опору. ДТП произошло 27 июня в Центральном районе у дома № 47 на улице Мира. Мужчину доставили в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на бордюр, а затем на световую опору. С места аварии мужчину увезли в лечебное учреждение», — рассказали в ведомстве.

Авария случилась ночью, в 00:20. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Сызрани 58-летний мужчина за рулем ЗАЗ Chance наехал на юношу. Водитель иномарки протаранил стоявшую на светофоре Lada Granta в Самаре.

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