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НовостиСпорт29 июня 2026 4:49

Гендиректор «Крыльев Советов» Джабраилов заявил о скором возврате долга «Зениту»

В «Крыльях Советов» решают вопрос с трансферным баном
Александра ТАЙБАТРОВА
Ситуацию прокомментировал гендиректор клуба Тархан Джабраилов

Ситуацию прокомментировал гендиректор клуба Тархан Джабраилов

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

На самарский футбольный клуб «Крылья Советов» наложили трансферный бан из-за долга перед «Зенитом» в размере 100 миллионов рублей. Он возник из-за трансфера Ивана Сергеева, за который «КС» еще не рассчитались полностью. Ситуацию прокомментировал гендиректор клуба Тархан Джабраилов.

«Мы с «Зенитом» в процессе переговоров. В ближайшее время этот вопрос будет урегулирован», – заявил он.

По словам Джабраилова, в клубе рассчитывают к началу нового сезона решить вопрос с запретом на регистрацию новых футболистов. Трансферное окно открылось 19 июня, оно продлится до 11 сентября.

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