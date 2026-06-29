Первый летний месяц подходит к концу, и жарой он нас не баловал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый летний месяц подходит к концу, и жарой он нас не баловал. По данным Приволжского УГМС, в третьей декаде июня температура воздуха будет холоднее средних значений примерно на два градуса. На фоне такой погоды и Волга становится прохладнее. Рассказываем про температуру воды в главной реке губернии по состоянию на 29 июня 2026 года.

В Самаре температура воды опустилась до +20 градусов, хотя накануне выходных была почти +21 градус. На 20-градусной отметке застыла температура воды в Волге и у берегов Сызрани.

В Тольятти вода в Волге еще прохладнее – чуть выше +19 градусов.

Но есть надежда, что на этой неделе ситуация с погодой исправится, ведь в начале июля в Самарскую область придет жара до +29 градусов.

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