По инициативе «Крыльев Советов» на «Сочи» наложили трансферный бан

Ситуация связана с трансфером Александра Солдатенкова Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

На футбольный клуб «Сочи» наложили трансферный бан по заявлению «Крыльев Советов». Его рассмотрела палата РФС по разрешению споров. Ситуация связана с трансфером Александра Солдатенкова. Он перешел в «Сочи» в сентябре 2025 года, но полную сумму по этому контракту «Крылья Советов» до сих пор не получили.

«Обязать ФК «Сочи» выплатить ПФК «Крылья Советов» задолженность по трансферном контракту и пени», – говорится в решении платы РФС.

В качестве обеспечительной меры «Сочи» временно запретили регистрировать новых футболистов.

Ранее «Крылья Советов» сами попали под трансферный бан за трансфер Ивана Сергеева: долг по этому контракту составляет около 100 миллионов рублей. Гендиректор «КС» Тархан Джабраилов выразил уверенность, что бан удастся снять к началу нового сезона РПЛ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал