Дожди побили два рекорда в Самарской области за выходные

В июле погода обещает порадовать жарой, но пока дожди никуда не уйдут. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В выходные дни в Самарской области зафиксировали рекордное количество осадков. Суточный максимум был перекрыт на двух метеостанциях 27 и 28 июня. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Так, в Кинель-Черкассы максимальное количество осадков достигло 30,1 мм, предыдущее значение – 27,1 мм в 1964 году. В Серноводске рекорд составил 24,2 мм, а был 21,4 мм в 2025 году.

22 июня рекорды обновились в Серноводске, Клявлино, Челно-Вершинах и Кинель-Черкассах. 23 июня дожди побили максимумы прошлых лет в Клявлино, Авангарде и Кинель-Черкассах. В июле погода обещает порадовать жарой, но пока ливни никуда не уйдут.

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