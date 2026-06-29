Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 29 июня

По всему региону звучали сирены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня 2026 года, вечером в Самарской области объявили отбой ракетной опасности. Угроза действовала около часа, с 19:15 до 20:10. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.

«Отбой ракетной опасности, режим «Ковер» снят на территории Самарской области», – написал Вячеслав Федорищев в МАКС.

По всему региону звучали сирены, оповещающие об опасности, движение транспорта приостанавливали, полеты в аэропорту Курумоч ограничивали.

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