В Самарской области женщина пыталась расправиться с мужем

Женщина перевела мужу всю сумму компенсации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Самарской области решила расправиться с мужем, но ее задержали полицейские. Суд признал женщину виновной в покушении на убийство и обязал выплатить пострадавшему 250 тысяч рублей за моральный вред, сообщили в ГУФССП России по Самарской области.

«Приставы обратили взыскание на счета должницы, наложили запрет на регистрационные действия с ее автомобилем и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора», – рассказали в ведомстве.

В итоге женщина перевела мужу всю сумму компенсации в полном объеме. Напомним, мужчина передавал иностранцам данные о военной технике и железнодорожном транспортном узле в Самарской области, а также пенсионерке из Самарской области вернули похищенные мошенниками 760 тысяч рублей.

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