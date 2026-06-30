В Самаре отправили в ШИЗО осужденного за призывы к терроризму активиста

Фото: Наталья АРТЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Осужденного за призывы к терроризму самарского террориста Андрея Шабанова* отправили в ШИЗО. Об этом сообщила его мать. По словам женщины, его наказали за солнечные ванны без верхней одежды за бараком. Но она в этом сомневается, учитывая дождливую погоду, установившуюся в регионе.
Напомним, что профессионального музыканта Шабанова* обвинили в реабилитации нацизма: он загрузил на сайт Бессмертного полка фото лидера Третьего рейха. Мужчина признал, что нарушил закон, но просил учесть смягчающие обстоятельства.
В феврале 2026 года Шабанова* приговорили к шести годам колонии по решению Центрального окружного военного суда. Мать осужденного сообщила, что завтра его должны выпустить из ШИЗО, пишет «Ъ-Волга».
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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