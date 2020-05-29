Как накажут самарского джазмена, загрузившего фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка»

Звонят друзьям, просят характеристику

Следователи продолжают разбираться в уголовных делах о реабилитации нацизма. За преступление отвечают несколько жителей России, разместивших на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото лидеров Третьего рейха и изменников Родины. Среди фигурантов и саксофонист Андрей Шабанов. Накануне стало известно о том, что статус музыканта — «подозреваемый» — изменился.

— Андрею Шабанову, также как и Вячеславу Круглову и Даниилу Симанову, предъявлены обвинения. В зависимости от роли каждого им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Как поделились с корреспондентом «КП-Самара» друзья Шабанова, сейчас разбирательства идут полным ходом. В частности, коллегам Андрея по джаз-оркестру звонят из федерального СК и просят написать на обвиняемого письменную характеристику.

«Я не нацист, это шутка»

По мнению правоохранителей, в начале мая самарец у себя дома в Крутых Ключах зашел в приложение, где публикуются сведения об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацисткой Германией, и загрузил туда снимок фюрера Адольфа Гитлера. Диктатора он назвал Михаилом Алоисовичем Егерьским и представил как советского ветерана. Поступок Шабанова возмутил многих, ведь отношение к «Бессмертному полку» в нашей стране особое. Миллионы россиян, включая первых лиц государства, участвовали в акции, когда она проводилась еще в нормальном формате.

Дома у Шабанова произведен обыск

— Подобные действия мы квалифицируем как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, — отмечают силовики.

Если Круглов и Симанов признали свою вину, то Андрей это сделать отказался. По информации СК РФ, в содеянном он не раскаялся.

— Это была шутка с подтекстом. Я немного высмеял то, что происходит с датой 9 Мая, — рассказывал «Комсомолке» джазмен. — Но это чушь, конечно, какой я нацист и расист? Я буду это оспаривать. Я не принадлежу ни к каким группировкам. Думаю, ничего противозаконного не найдут в моих компьютерах.

Сажать не должны

Адвокат Сергей Хальченко объяснил samara.kp.ru, как могут наказать нарушителя этой статьи уголовного кодекса. Маловероятно, что Шабанова отправят за решетку.

— Преступление предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы. Оно отнесено к категории небольшой тяжести, а значит, человек, впервые его совершивший, не может быть отправлен в колонию, — говорит Хальченко. — Альтернативным наказанием будет штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы до трех лет.

В то же время есть уточнения. В случае выявления некоторых обстоятельств, санкции окажутся более серьезными:

— Не владея всеми обстоятельствами, осмелюсь предположить, что если будет доказано, что размещение запрещенной информации было в интернете и для неопределенного круга лиц, то данные действия могут быть переквалифицированы и на часть 2 указанной статьи, по которой максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, даже для совершивших преступление впервые.

Самарского саксофониста подозревают в реабилитации нацизма.Самара: с 1.58

Добавим, что в указанном случае такое пока не вменяют. Сам Андрей надеется, что те, кому предстоит принимать решение, учтут его инвалидность и материальное положение и не будут слишком суровы.

Сегодня разбирательства находятся в активной стадии. Сотрудники СК ведут поиск других участников кибер-атаки на «БП» — как в России, так и за границей.

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