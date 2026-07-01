На всех пляжах Самары пробы воды не соответствуют нормам

Пробы песка оказались в норме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Самарской области проверил состояние пляжей в регионе. Оказалось, что с 23 по 30 июня на всех официальных пляжах Самары, а также в Тольятти, Кинеле, Отрадном, Сызрани, Новокуйбышевске пробы воды не соответствуют нормам по микробиологическим показателям.

«Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

При этом с точки зрения санитарно-химических и паразитологических показателей отклонений в пробах нет. Пробы песка тоже оказались в норме. Но органам местного самоуправления рекомендовали проинформировать население, что качество воды на ряде пляжей не является удовлетворительным.

Напомним, что на этой неделе в Самарскую область придет 30-градусная жара. Пока же температура воды в Волге опустилась до +19 градусов.

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