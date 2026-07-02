В Самарской области минпромторг прогнозирует снятие ограничений на топливо

По прогнозам, в ближайшее время ситуация на всех автозаправочных станциях региона стабилизируется Фото: Ольга ЮШКОВА.

Скоро в Самарской области могут снять ограничения на продажу топлива. Таким прогнозом поделились в региональном минпромторге. Напомним, что на две недели в губернии установили лимиты на продажу бензина (до 40 литров) и дизель (до 100 литров). Кроме того, действуют ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости. Но все эти меры – временны, заверили власти.

«По прогнозам, в ближайшее время ситуация на всех автозаправочных станциях региона стабилизируется и отпуск топлива будет производиться без ограничений», – прокомментировала пресс-служба минпромторга Самарской области.

Власти отмечают, что массового дефицита топлива в регионе нет, но на отдельных заправках могут быть перебои с его поставкой. Это объясняют повышенным спросом и логистическими сложностями.

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