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НовостиПроисшествия3 июля 2026 5:28

Житель Самары фиктивно поставил на учет 17 иностранцев

Самарец оштрафован на 250 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранцев
Елизавета ЖИРНОВА
В результате принятых мер мужчина выплатил штраф в полном объеме

В результате принятых мер мужчина выплатил штраф в полном объеме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарец фиктивно поставил на учет 17 приехавших в Россию иностранцев. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

«В отношении должника вынесли постановления об ограничении выезда за пределы страны, также запретили регистрационные действия с его машиной и обратили взыскание денег на банковских счетах», – рассказали в ведомстве.

В отделении судебных приставов Кировского района Самары завели исполнительное производство. В результате принятых мер мужчина выплатил штраф в полном объеме, исполнительное производство окончено.

Напомним, в Самарской области женщина фиктивно прописала у себя семерых иностранцев, другая жительница прописала 14 иностранцев. А женщине в декрете назначили полмиллиона рублей штрафа за незаконную регистрацию 30 иностранцев.

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