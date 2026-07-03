Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 3 июля

Ракетная опасность снята в Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили отбой ракетной опасности, предупреждение о которой разослали вечером в пятницу, 3 июля 2026 года. Она действовала около часа.

«На территории Самарской области объявлен отбой режима «Ракетная опасность», - сообщил в своем канале в МАХ губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, ракетную опасность объявили в Самарской области около 22:30 3 июля. Сразу после этого были включены сирены. На время действия предупреждения движение наземного общественного транспорта в Самаре было приостановлено. Работало только метро — его можно было использовать в качестве укрытия. О снятии режима «Ракетная опасность» жителей также оповестили по громкоговорителям.

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