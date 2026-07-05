37-летний мужчина утонул в Чапаевске 4 июля

Тело нашли в 30 метрах от берега. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.

Очередной отдых на воде в Самарской области закончился трагедией. В Чапаевске утонул 37-летний мужчина. О происшествии сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Трагедия произошла на озере Березовое 4 июля. Поиски тела начались после того, как о ЧП сообщили из полиции. Примерное место гибели указали свидетели.

«Водолазы нашли тело на глубине 7 метров в 30 метрах от берега и передали полиции», - сообщили в ПСС Самарской области.

Двумя днями ранее, 2 июля, водолазы подняли тело другого мужчины из реки Самары. А в июне реки Самарской области унесли жизни трех детей. В Красноярском районе утонула 13-летняя девочка, в Сергиевском районе – два мальчика.