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НовостиПроисшествия5 июля 2026 18:05

37-летний мужчина утонул в Чапаевске 4 июля

Спасатели подняли со дна озера Березовое под Самарой тело мужчины
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Тело нашли в 30 метрах от берега.

Тело нашли в 30 метрах от берега.

Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.

Очередной отдых на воде в Самарской области закончился трагедией. В Чапаевске утонул 37-летний мужчина. О происшествии сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Трагедия произошла на озере Березовое 4 июля. Поиски тела начались после того, как о ЧП сообщили из полиции. Примерное место гибели указали свидетели.

«Водолазы нашли тело на глубине 7 метров в 30 метрах от берега и передали полиции», - сообщили в ПСС Самарской области.

Двумя днями ранее, 2 июля, водолазы подняли тело другого мужчины из реки Самары. А в июне реки Самарской области унесли жизни трех детей. В Красноярском районе утонула 13-летняя девочка, в Сергиевском районе – два мальчика.