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НовостиОбщество6 июля 2026 5:16

В Самарской области объявили отбой беспилотной опасности 6 июля

Спустя пять часов в Самарской области отменили беспилотную опасность
Александра ТАЙБАТРОВА
Отбой беспилотной опасности объявили в Самарской области утром 6 июля

Отбой беспилотной опасности объявили в Самарской области утром 6 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отбой беспилотной опасности объявили в Самарской области утром 6 июля. Напомним, что ее объявили около 04.00. В регионе ввели режим «Ковер», в воздушном пространстве аэропорта Курумоч ввели временные ограничения.

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Самарской области», – написал в своем канале в МАКс губернатор Вячеслав Федорищев.

Беспилотная опасность действовала около пяти часов. О ЧП на территории региона за это время не сообщается, самарцы могли столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета. В Курумоче ограничения пока не сняли, несколько рейсов задерживаются на вылет и прилет.

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