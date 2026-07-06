В Самарской области объявили отбой беспилотной опасности 6 июля

Отбой беспилотной опасности объявили в Самарской области утром 6 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отбой беспилотной опасности объявили в Самарской области утром 6 июля. Напомним, что ее объявили около 04.00. В регионе ввели режим «Ковер», в воздушном пространстве аэропорта Курумоч ввели временные ограничения.

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Самарской области», – написал в своем канале в МАКс губернатор Вячеслав Федорищев.

Беспилотная опасность действовала около пяти часов. О ЧП на территории региона за это время не сообщается, самарцы могли столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета. В Курумоче ограничения пока не сняли, несколько рейсов задерживаются на вылет и прилет.

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