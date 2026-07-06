Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный интернет ограничили в Самарской области 6 июля. Напомним, что ночью в регионе объявили беспилотную опасность и ввели режим «ковер»: аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет самолеты. В таких ситуациях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.

Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru, ведь мы входим в «белый» список. Прямой сейчас читайте, как Самарская область пережила затяжные дожди, кот Борис из Самары покоряет интернет своей харизмой.

Кроме того, в создали сеть точек доступа к бесплатному wi-fi, где можно свободно подключиться к интернету.

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