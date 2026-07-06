В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на полеты 6 июля

Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в самарском аэропорту Курумоч. Напомним, что воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты из-за беспилотной опасности, которую объявляли ночью, но уже отменили.

«Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику», – сообщила пресс-служба Курумоча.

Из-за ограничений в аэропорту Самары задержали 19 рейсов. Позже вылетят самолеты из Самары в Москву, Анталью, Тобольск, Новый Уренгой, Калининград, Батуми, Хургаду, Сочи. Задерживаются рейсы в Самару из Казани, Москвы, Махачкалы, Нового Уренгоя, Сочи. Пассажиров призывают уточнять фактическое время своих рейсов в авиакомпании.

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