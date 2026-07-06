В УФСИН опровергли нападение в колонии Самары на осужденного Шабанова*

Мужчина не обращался в медчасть исправительного учреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ряд самарских СМИ распространили информацию о том, что на осужденного активиста Андрея Шабанова напали в колонии. Ситуацию прокомментировали в УФСИН Самарской области.

«Информация о том, что в исправительной колонии №10 на осужденного Андрея Ш. было совершено нападение с причинением телесных повреждений, не соответствует действительности», – сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина не обращался в медчасть исправительного учреждения, уточнили в УФСИН.

Напомним, что Шабанова* осудили за призывы к терроризму в феврале 2025 года. Ранее он получил штраф за то, что разметил фото Гитлера в рамках акции «Бессмертный полк». Недавно мать осужденного сообщала, что его отправили в ШИЗО.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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