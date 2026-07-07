В Самаре Волга прогрелась до +21 градуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода на этой неделе будет по-настоящему жаркой – самое время отправиться на пляж. Но прогрелась ли уже вода? Можно ли купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 7 июля 2026 года.

По данным Приволжского УГМС, самая теплая вода в Волге сейчас фиксируется у берегов Сызрани и Тольятти – более +23 градусов. По сравнению со вчерашним днем температура выросла на десятые доли градуса.

В Самаре Волга немного прохладнее, ее температура составляет около +21 градуса. Пляжи уже готовы принимать отдыхающих – купальный сезон стартовал.

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