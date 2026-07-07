«Муж упал, нужно помочь»: в Самаре Наталья Тархова обратилась за помощью к соседу незадолго до смерти

Дмитрий Шелест жил по соседству с Тарховыми, в квартире напротив Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

7 июля в Самарском областном суде продолжают допрашивать свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Виктора Тархова и его жены Натальи. Живший в квартире напротив Дмитрий Шелест рассказал, что Тарховы обратились к нему за помощью незадолго до смерти.

В конце декабря 2024 года Наталья Тархова постучала в соседнюю дверь и попросила помочь ей поднять мужа, который упал. Дмитрий Шелест зашел в их квартиру, помог Виктору Тархову подняться. Он заметил повязку на ноге у пожилого мужчины. Вид у Тархова был адекватным, а речь – нормальной, вспоминал сосед. Никаких посторонних звуков он в квартире не заметил.

Через несколько дней, в начале января 2025 года к Дмитрию Шелесту постучала уже внучка Тарховых Екатерина и заявила, что соседи ее затапливают. Дмитрий посоветовал ей обратиться к тем, кто живет этажом выше, так как из квартиры напротив вода прийти не могла. Еще через пару дней Екатерина снова обратилась к соседям. Дмитрия не было дома, жена находилась в квартире одна. Женщина прошла в квартиру Тарховых и увидела воду на полу.

Напомним, что в двойном убийстве подозревают единственную внучку Тарховых Екатерину. По версии следствия, она отравила дедушку с бабушкой. Было ли состояние Виктора Тархова, в котором его увидел сосед, связано с отравлением, предстоит выяснить. Ранее сантехник рассказывал, что доставал гречку из ванны Тарховых: произошел засор, и квартиру затопило. По предварительной версии, после смерти тела Тарховых расчленили, прокрутили через мясорубку, смешали с гречкой и выкинули.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда 7 июля, новые подробности по делу об убийстве Тарховых читайте прямо сейчас по ссылке.

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