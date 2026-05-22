По словам сантехника, он вынул около горсти размякшей гречки. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В пятницу, 22 мая, в Самаре на суде по делу об убийстве Тарховых третий свидетель рассказал подробности о гречке в ванной. Как ранее сообщало следствие, внучка экс-мэра смешала останки дедушки и бабушки с гречкой и пропустила через мясорубку. Это было нужно для того, чтобы останки не пахли, чтобы скрыть жидкость- гречку использовали как абсорбент. Про то, что подозреваемая использовала гречку для сокрытия следов преступления, уже было известно. Теперь стало ясно, как это поняли следователи. По словам слесаря Олега Фролова, он вытаскивал гречку из ванны в квартире Екатерины Тарховой. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

6 января 2025 года вечером сантехнику позвонила управляющая ТСЖ на Вилоновской, 23, где жила внучка Тарховых, и сказала, что нужно приехать посмотреть квартиру № 27. Там разгерметизировалась труба, и текла вода. Фролов объяснил, что ничего подозрительного тогда он не увидел, думал, что поломку устранил, но 7 января позвонила сама Екатерина.

Видео: Анастасия Семдянова Сантехник доставал гречку из ванны в квартире Тарховой в Самаре после убийства

«Она сказала, что в квартире течет вода еще сильнее, чем было. Я отключил воду, разобрал все и увидел, что пока не могу сделать, так как нет с собой комплектующих. 12 января отремонтировал. 15 числа Тархова позвонила снова, но уже с просьбой устранить засор в ванной. Она сказала, что чистила вазу гречневой крупой, вылила в ванну и та забилась. Я устранил засор, вынул около горсти размякшей гречки», – вспоминает сантехник.

Напомним, 21 мая в Самаре прошло первое заседание суда. На нем были раскрыты шокирующие подробности убийства – Тарховы умирали в мучениях. Екатерине Тарховой предъявили восемь обвинений. Сама она полностью призналась в убийстве, но отрицает надругательство над телами. За трансляцией со второго заседания можно следить по ссылке.