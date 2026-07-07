В Самаре снесли ларьки возле бывшего стадиона «Буревестник»

«Буревестник» будет снова спортивным объектом. Фото: Даниил МУРЗОВ

В Самаре завершился демонтаж торговых павильонов возле бывшего стадиона «Буревестник». Напомним, что работы там начались на прошлой неделе. Ранее спортивный объект вернули в муниципальную собственность. За несколько лет в частных руках от спортивной инфраструктуры ничего не осталось, сначала на месте стадиона работала стоянка, а потом – рынок.

«По дальнейшей судьбе территории позиция озвучивалась ранее и не поменялась – «Буревестник» будет снова спортивным объектом», – прокомментировала пресс-служба мэрии.

Власти ранее говорили, что незаконные павильоны у «Буревестника» снесут, и воплотили эти планы в жизнь. Собственникам снесенных объектов предложили другие места для торговли, также им объяснили, как включить свой объект в схему размещения НТО в Самаре. А вот что именно появится на месте «Буревестника», пока вопрос открытый.

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