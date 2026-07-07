В Самаре на Московском шоссе укладывают асфальт сразу на двух участках

Подрядчик продолжает фрезерование старого асфальта Фото: минтранс Самарской области

В Самаре на Московском шоссе продолжается укладка асфальта сразу на двух участках. Сотрудники службы уже уложили 25 тысяч квадратных метров нового покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-16, сообщает министерство транспорта Самарской области.

«Работы активно ведутся в ночное время, с 21:00 до 07:00. Движение полностью не перекрывают», – отметили в ведомстве.

На участке от Мичурина до Луначарского уложили девять тысяч квадратных метров покрытия. От проспекта Кирова до Ново-Вокзальной 16 тысяч квадратных метров. Параллельно подрядчик продолжает фрезерование старого асфальта.

Напомним, на Московском шоссе в Самаре начали укладывать асфальт. С 8 июня по 1 сентября будут ремонтировать дорогу, устранят колейность и выбоины.

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