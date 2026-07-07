Определилось время первых матчей «Крыльев Советов» и «Акрона» в новом сезоне

30 мая 2027 года команды сыграют друг против друга на самарском стадионе Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для «Акрона» и «Крыльев Советов» определились даты первых матчей в рамках нового сезона РПЛ. Клубы Самарской области начнут сезон в один день, но на разных стадионах.

«Крылья Советов» 25 июля в Москве сыграют с «Динамо», начало матча – в 15.00. «Акрон» в этот же день на «Солидарность Самара Арене» примет «Зенит», начало игры – в 17.15.

Также определены даты следующих восьми туров, вплоть до середины сентября. Известно также, когда клубы Самарской области завершат новый сезон РПЛ. 30 мая 2027 года они сыграют друг против друга на самарском стадионе. Прошлый сезон также завершился самарским дерби, «КС» тогда выиграли со счетом 4:1.

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