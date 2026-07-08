Самая теплая вода фиксируется у берегов Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области температура воды в Волге продолжает расти. По данным Приволжского УГМС, самая теплая вода фиксируется у берегов Тольятти. Рассказываем про температуру Волги на 8 июля 2026 года.

По сравнению со вчерашним днем температура выросла на десятые доли градуса. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти вода прогрелась до +24 градусов, на Саратовском водохранилище у Самары – около +21, у Сызрани – до +23 градусов.

В начале июля в Самарскую область пришла настоящая жара. В выходные столбики термометров перевалили за +30 градусов. Подготовку пляжей завершили как раз, когда погода стала по-настоящему летней.

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