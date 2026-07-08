ТЦ «Аврора Молл» запретили проводить концерты на крыше в Самаре

Решение связано с безопасностью. Фото: Roof Live

В Самаре отменили проведение всех концертов и других культурно-массовых мероприятий на крыше торгового центра «Аврора Молл». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В ходе проверки установлено, что руководство ТЦ не в полной мере обеспечивает безопасность посетителей», – рассказали в пресс-службе.

Надзорный орган завел на организацию-собственника и ее директора дела об административном правонарушении из-за нарушения требований пожарной безопасности. После вмешательства прокуратуры арендодатель принял решение прекратить все досуговые мероприятия на крыше.

Напомним, местные жители много раз жаловались на эти концерты. Один из депутатов попросил провести проверку. После этого два концерта перенесли с крыши торгового центра в фуд-парк, но сами посетители говорят, что эффект без крыши и закатов уже не тот.

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