Над Самарской областью сбили беспилотники

Из-за угрозы атаки в регионе временно ограничивали работу аэропорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь со вторника на среду 8 июля Самарская область столкнулась с атакой вражеских беспилотников. Средства ПВО успешно сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурные средства ПВО в ночь с 20:00 7 июля до 8:00 8 июля перехватили и уничтожили вражеские беспилотные летательные аппараты», – рассказали в ведомстве.

Из-за угрозы атаки в регионе временно ограничивали работу аэропорта Курумоч. Многие рейсы перенесли или отменили. Среди них два рейса в Анталью, один в Нижневартовск, два в Санкт-Петербург, три в Сочи, два в Москву и один в Минеральные Воды. Ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме.

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