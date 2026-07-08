В Самаре 8 июля надолго задержали два рейса в Анталью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
8 июля в самарском аэропорту Курумоч серьезно задерживаются два рейса в турецкую Анталью. Первый выполняет авиакомпания Ural Airlines. Люди должны были вылететь на отдых еще в 02.15 8 июля. Но самолет задерживают более чем на 20 часов: вылет перенесли на 22.25.
Пассажиры другого рейса в Анталью от компании Аэрофлот ждут вылете чуть меньше – с 05.45. По данным онлайн-табло Курумоча, вылет запланирован на 19.45.
Напомним, что ночью 8 июля в Самарской области была опасность атаки беспилотников. Воздушное пространство региона закрыли, аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял рейсы. Позже опасность атаки БПЛА отменили, ограничения в аэропорту сняли. Но более десятка рейсов задерживаются.
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