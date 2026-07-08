Уголовное дело завели после гибели двух рабочих при ремонте под Самарой

После гибели двух рабочих в Кинельском районе завели уголовное дело, об этом сообщает СК Самарской области. Напомним, что 7 июля два человека погибли, когда ремонтировали трубопровод на одном из предприятий. Еще один человек получил травмы.
«По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности при прокладывании траншеи произошел обвал грунта», – прокомментировала пресс-служба регионального СК.
Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи разбираются во всех обстоятельствах этого ЧП, выясняют, кто нес ответственность за технику безопасности и охрану труда на объекте.
Также 7 июля в Самарской области погиб рабочий при очистке канализационного колодца.
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