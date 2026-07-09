Имущество на 1,2 млрд рублей могут конфисковать у экс-главы суда Самары Ефанова

Имущество могут конфисковать по иску прокуратуры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У экс-председателя Шестого кассационного суда в Самаре Александра Ефанова и его близких могут конфисковать имущество на 1,2 миллиарда рублей по иску генпрокуратуры. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы, и ныне – губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Признателен генпрокуратуре за последовательную и принципиальную позицию», – написал Хинштейн в своих соцсетях.

Именно Хинштейн в бытность депутатом от Самарской области добился того, чтобы Ефанова лишили полномочий после того, как он приобрел земельный участок на острове Поджабный по цене намного ниже рыночной. Раньше эта земля была муниципальной. В прошлом году с Ефанова хотели взыскать возмещение вреда, причиненного экологии.

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