Метревели в здании суда: родственники сообщников Екатерины Тарховой просят допроса в Самаре

Метревели будут отсутствовать в России три месяца и просят допросить их раньше. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 9 июля, родственники сообщников Екатерины Тарховой пришли на суд в Самаре и просят допросить их раньше. Марина и Бичико Метревели хотят дать показания. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

«Они будут отсутствовать в России три месяца и просят допросить их раньше, 9 августа. В суд поступило соответствующее ходатайство. Категорически возражают против фото и видео, опасаясь за личную безопасность членов своей семьи», – передает журналист из зала суда.

Метревели говорят, что наличие камер помешает им изложить все известное. Этот вопрос будет решен судом. А пока продолжается допрос других свидетелей. Напомним, грузинский клан может быть замешан в убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи.

По версии следствия, Светлана Метревели была организатором ОПГ, сначала она предложила своему племяннику Дмитрию вступить в преступную группу, а затем такое же предложение поступило Екатерине Тарховой. Отмечается, что на тот момент Екатерина была в плохих отношениях с матерью, бабушкой и дедушкой.

А Бичико является сыном еще одной обвиняемой Таисии Киселевой – матери Светланы. По словам самой Екатерины, они с ним виделись, когда она приходила к Киселевой домой.

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